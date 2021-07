Sanità: è il dottor Mauro Maccari è il nuovo Direttore Sanitario di Asl 1 Imperiese

È il dottor Mauro Maccari il nuovo Direttore Sanitario di Asl1. Laureato in medicina e chirurgia alla Sapienza di Roma e con un dottorato in medicina conseguito all'università di Losanna, il 62enne Maccari arriva dalla Toscana, dove ha ricoperto la mansione relativa alla organizzazione delle cure e percorsi cronicità su delega dell'assessorato alla salute della Regione Toscana. Ma il ruolo del Direttore Sanitario, il dottor Maccari, lo conosce bene: infatti tra il 2016 e il 2019 è stato Direttore Sanitario presso l'azienda Usl Toscana Nord Ovest che ingloba le ex Asl di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Viareggio, ed in passato nelle Usl di Pisa e Siena prima dell'unificazione in un’unica azienda sanitaria locale. “Siamo lieti di poter contare sulle capacità ed esperienza del dottor Maccari – ha affermato il Dg di Asl1 Silvio Falco -, che andrà a ricoprire il ruolo lasciato vacante dal dottor Orlando, al quale faccio il mio personale in bocca al lupo per la sua nuova avventura professionale in Alisa. Maccari – prosegue il Dg Falco – è un professionista affermato, un medico abituato a lavorare sul territorio per il territorio e pertanto siamo felici di collaborare con lui”. Il neo Ds di Asl1 sarà ufficialmente insediato nel suo nuovo incarico da domenica 1 agosto.