Calcio & palestra: accordo tra il Ventimiglia Calcio e Fitness Lab

Un accordo tra Fitness Lab di Camporosso Mare e Ventimiglia Calcio permetterà ai tesserati della società granata di proseguire in palestra l’attività di allenamento impostata al Morel.

“In palestra – si spiega nel comunicato - sarà possibile svolgere una parte del lavoro che, per questioni di tempo e logistica, non è possibile fare sul campo e del quale i ragazzi hanno assoluta necessità. Il protocollo di allenamento sarà redatto dallo staff di Fitness Lab in base agli obiettivi relativi alla fascia d’età e alle specificità dello sport praticato, in comune accordo con i tecnici del Ventimiglia Calcio.

Il Fitness Lab, la cui sede è in via Braie non lontano dall’Aurelia, ha un personale qualificato composto da Alessandro Zanini (presidente, nella foto), Martina Petronio (personal trainer), Thomas Rosestolato (personal trainer, istruttore di sala) e Salvatore Sorrentino (istruttore di sala, insegnante Power Yoga, massaggiatore). Tutti hanno conseguito una laurea in Scienze motorie e si sono specializzati in vari master universitari e post universitari.

Il costo dell’iniziativa, esclusivamente dedicata ai tesserati del Ventimiglia Calcio, è di 30 euro mensili.

L’iscrizione alla Fitness Lab garantirà due ingressi settimanali e un protocollo di allenamento supervisionato costantemente dagli istruttori della palestra. L’accordo di collaborazione è stato esteso anche alle famiglie dei tesserati granata, le quali potranno accedere ai servizi della palestra con vantaggi esclusivi”.