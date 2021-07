Ventimiglia: ieri il Consiglio, approvata mozione sull'impiego di taser e body cam per le forze dell'ordine presentata da Fratelli d'Italia

E’ stata approvata ieri, nel corso di un Consiglio comunale con pratiche prevalentemente tecniche, la Mozione presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Bartolomeo Isnardi, sulla possibilità per gli agenti delle forze dell'ordine di essere dotati di strumenti di difesa adeguati.

“La sicurezza dei cittadini è seriamente compromessa – aveva scritto Isnardi nei giorni scorsi - ed è necessario quindi che Polizia e corpi addetti abbiano la possibilità di fare uso di strumenti deterrenti, al fine di prevenire, contrastare e smorzare i sempre più numerosi atti di vandalismo e violenza nei confronti della cittadinanza di Ventimiglia e delle relative proprietà. Una cittadinanza ormai impaurita e lasciata sempre più sola di fronte all'enorme problema dell'immigrazione”.

Nel documento della mozione è stato richiesto al Sindaco e alla Giunta di farsi promotori al Ministero dell’Interno affinché, nell’ambito dei processi di ammodernamento delle dotazioni degli agenti delle Forze dell’Ordine, venga agevolato ed accelerato l’iter per l’acquisto e l’adozione dei sistemi di difesa e protezione quali il taser e la body cam, strumenti considerati più sicuri per la salvaguardia e la protezione dei città e degli stessi agenti.

Nel corso del Consiglio, durato molto poco, sono stati poi approvati tutti i punti all'ordine del giorno. Si è trattato di una variazione ed un assestamento degli equilibri di bilancio, l’approvazione del Dup e l’adesione per la trasformazione della società per la promozione dsell’Università imperiese in Fondazione di partecipazione.