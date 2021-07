Cervo: l'opposizione rigetta la delibera sulla variazione urgente di bilancio "Priva delle motivazioni"

“Nella seduta dell’ultimo Consiglio abbiamo rigettato la ratifica della delibera adottata dalla Giunta Comunale relativa alla variazione urgente del bilancio comunale perché, secondo noi, priva delle motivazioni d’urgenza come previsto dalle norme vigenti in materia”.

Intervengono in questo modo i tre Consiglieri di opposizione di ‘Uniti per Cervo’ Alberto Alberti, Mario Drappero e Giacomo Vernazza, che proseguono: “Sulla proposta della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio abbiamo espresso voto di astensione riservandoci il giudizio al momento in cui la maggioranza presenterà il consuntivo 2021, solo allora potremo verificare a che punto è il tanto decantato ‘libro dei sogni’ delle opere pubbliche. Abbiamo approvato la nomina del nuovo Revisore dei Conti, mentre sulla deliberazione relativa allo schema di convenzione di gestione in forma associata dei servizi turistici dei sette Comuni del Golfo Dianese, abbiamo espresso il nostro parere favorevole condizionandolo però all’assunzione di apposito personale i cui costi dovranno essere opportunamente suddivisi pro capite tra tutti i Comuni. Abbiamo indicato per il nostro gruppo, componenti nelle Commissioni Consiliari, i Consiglieri Alberto Alberti per quella relativa alla stesura del nuovo P.U.C. e Giacomo Vernazza per quella di modifica dello Statuto Comunale e del regolamento del Consiglio Comunale”.

“In chiusura del Consiglio abbiamo presentato un’interrogazione urgente – terminano i tre Consiglieri di opposizione - declassata dal Presidente del Consiglio a normale interrogazione, per conoscere quali sono state le motivazioni che hanno portato il Vice Sindaco e l’Assessore al bilancio a proporre l’istituzione dei parcheggi a pagamento e bocciare i nostri emendamenti visto che, dieci anni orsono, nella loro qualità di Consiglieri di opposizione con un intervento simile al nostro, votarono contro l’istituzione di analoghe aree di parcheggio a pagamento proposte dall’allora Amministrazione del Sindaco Giordano. Vedremo quali saranno le giustificazioni che renderanno nel prossimo Consiglio Comunale”.