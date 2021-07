Ventimiglia: 'Albintimlium Theatrum fEst', Paolo Rossi è già sold out. Bertolucci "Prodotto di livello molto alto"

Proseguono le serate "Albintimlium Theatrum fEst". I sei appuntamenti ideati e diretti da Sergio Maifredi dedicati al capolavoro di Omero dal titolo "Odissea un racconto mediterraneo" rappresentati nel gioiello architettonico del teatro romano. Menzione speciale dunque per la scenografia agli antichi romani che per ovvi motivi non ritrano il premio.

C'è poco da scherzare, ma in ogni caso da restare allegri col primo sold out registrato da Paolo Rossi lo scorso 24 luglio durante la serata inaugurale. L'attore ha portato in scena "La Maga Circe" prima esibizione del ciclo. Stasera tocca a Giuseppe Cederna ne "L'isola dei Feaci" che narra l'arrivo di Odisseo alla terra di Alcinoo, l'isola dei Feaci, appunto, dopo otto anni trascorsi nell'isola di Calipso, e lo spettacolo continua.

Il connubio ottenuto dalla comunione d'intenti fra il Teatro Pubblico Ligure, il Comune di Ventimiglia e il Polo museale di Nervia si sta rivelando un successo e parla una lingua sola: qualità e rigenerazione del territorio e valorizzazione dei siti archeologici della Liguria.

L'impatto di tale manifestazione, che confeziona nomi di altissimo di livello del panorama teatrale italiano, è fortissimo per la città di confine, a confermarlo è Simone Bertolucci, assessore al turismo: "Penso che le serate abbiano portato un valore importante a Ventimiglia al di là del fatto degli attori, che sono tutti nomi nazionali, ma anche per una questione strettamente culturale, si parla di un prodotto di livello molto alto - ha detto l'assessore che continua entusiasta - Paolo Rossi ha fatto sold out, per stasera siamo ben messi e abbiamo già una base di prenotazioni per i prossimi spettacoli".

Il Festival andrà avanti fino a mercoledì 11 agosto, e dopo stasera sarà la volta di Mario Incudine e Antonio Vasta con "Il Ciclope" (30 luglio), Moni Ovadia con "La gara dell'arco" (6 agosto), David Riondino e Dario Vergassola "I patti di pace" (9 agosto), Amanda Sandrelli in "La ninfa Calipso" (11 agosto).