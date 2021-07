40 eventi per l'agosto di Taggia, Dumarte "Serate serene ma soprattutto in sicurezza"

Sono ben 40 gli eventi in programma ad agosto a Taggia. Il calendario delle manifestazioni estive si snoderà tra novità, conferme e il proseguimento di alcuni appuntamenti già visti a luglio.

Per la famiglia sono confermate, ogni martedì, le serate per bambini con la rassegna Circus Time e le tre serate di cinema, in spiaggia su Arma e nelle piazze di Taggia. 5 gli eventi di punta sul prossimo mese. Il 7 agosto Marianna Lanteri e la sua orchestra, a partire dalle 21.30 animeranno piazza Tiziano Chierotti, con musica, balli e tanto spettacolo.

Stesso luogo ma il 14 agosto, per il ritorno ad Arma di Gianni Rossi. Lo showman dianese animerà la grande piazza sul mare coinvolgendo il pubblico con musica e successi senza tempo. La novità sarà l'accompagnamento offerto dalla Chef Azzurra che proporrà un cooking show mostrando preparazioni da professionista e rivelando al pubblico qualche segreto del mestiere.

Gianni Rossi, tornerà per un altro suo must: turista protagonista. Quest'anno, il tradizionale appuntamento estivo si sposterà su Taggia: piazza Eroi Taggesi, a partire dalle 21.30 sarà l'inedito palcoscenico dove verrà proposta la formula di successo per questo show che mischia musica e talento.

Un altro ritorno sarà quello della Shary Band, il 15 agosto, in piazza Chierotti. Uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico di Taggia negli ultimi anni. Un gruppo molto famoso anche qui nel ponente ligure e che nel 2019 aveva all'attivo oltre 200 date live. Loro offrono una selezione di discodance, raccontando gli ultimi 60 anni di musica ballabile, coinvolgendo la piazza con uno spettacolo emozionante e adrenalinico. Musica anche con il concerto degli Oronero, il 20 agosto, sempre su Arma di Taggia. Una delle realtà musicali più note quando si parla di tribute band dedicate a Ligabue.

Sarà un agosto anche all'insegna delle manifestazioni commerciali con 8 appuntamenti. Il primo sarà già nel prossimo weekend, domenica 1° agosto, con 'U Giurnu du Rebaxiu', organizzato insieme a Confcommercio. La tradizionale giornata degli affari e delle promozioni torna nel centro di Arma di Taggia. Tra le novità degli eventi in programma il prossimo mese spicca 'Negozi città viva', il 21 agosto con le attività di via Queirolo nel centro armese impegnate in una giornata di promozioni. Il giorno seguente invece sarà il momento di un gradito ritorno con con Arma in Festa, l'appuntamento turistico-commerciale che unisce spettacolo, musica e affari, a cura di Confesercenti.

Ad agosto si celebrerà anche la cultura. A partire da lunedì 2 agosto, in piazza Santissima Trinità con il Centro Culturale Tabiese, alle 21, impegnato nel ciclo di incontri 'In viaggio con Dante' che tornerà ancora con un ulteriore serata il 23 agosto in piazza Gastaldi.

Il sommo poeta sarà al centro anche della serata del 18 agosto, alle 21.15, con l'associazione 'La Luna e i suoi raggi' che proporrà 'Dante...Dì' uno spettacolo teatrale con ambientazioni d'epoca e figuranti. Il tutto con un ospite d'eccezione, Gioacchino Logico che presenterà il suo "Dante sanza leggio".

Tra le novità del settore culturale delle manifestazioni spiccano: "Macbeth - una storia da raccontare', con l'associazione Cioè Promotion. Il dramma shakespeariano sarà proposto in una chiave originale all'interno dell'anfiteatro del Castello, alle 21.30, il 25 agosto; "Sport e cultura" si incontreranno nella tre giorni in programma dal 19 al 21 agosto, a Villa Boselli, dalle 17 alle 23, un evento curato dalla associazione podistica Naturun Team Valle Argentina dove troverà spazio l'ambito sportivo ma anche le testimonianze di chi vive e ama lo sport e l'arte.

"Anche su questo mese c'è stato un importante lavoro di squadra. La nostra proposta estiva - spiega l'assessore a turismo e manifestazioni, Barbara Dumarte -garantirà serate serene, divertenti e belle. Sempre con una grande costante: la sicurezza, per il rispetto delle misure anti Covid. Stiamo aspettando di conoscere le linee guida ufficiali sull'introduzione dal 6 agosto dell'obbligo di green pass per chiunque accederà agli eventi".

"Abbiamo un sistema collaudato - aggiunge - Gli steward all'ingresso, quindi, oltre a prendere generalità e recapiti, stando a quanto appreso fino a oggi dovrebbero controllare anche la certificazione sanitaria obbligatoria. Poi, all'interno delle aree degli eventi, le persone troveranno sedute distanziate e costantemente igienizzate. L'obbligo del green pass non ha annullato le altre misure che ormai abbiamo imparato a conoscere".

"Guardando alle manifestazioni in programma - sottolinea l'assessore - un po' come era avvenuto per luglio, si è scelto di dare più spazio ad appuntamenti rivolti a quelle fasce d'età che abbiamo dovuto tutelare nel pieno dell'emergenza sanitaria. Penso ad anziani e giovani che per tanto tempo hanno vissuto chiusi in casa e senza socialità. Ad agosto dovremo rinunciare ad alcuni eventi che ormai facevano parte della nostra tradizionale estate, come la Festa della Musica e Aspettando San Benedetto, in quanto impossibili da organizzare nel rispetto delle linee guida nazionali anti Covid".