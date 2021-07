Bordighera: immagini fotografiche di alta qualità per promuovere e rilanciare il territorio dopo la pandemia

L'Amministrazione Comune di Bordighera continua a lavorare per promuovere e sostenere il rilancio e lo sviluppo turistico della città e del suo tessuto economico, anche a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal virus.

Per raggiungere l’obiettivo concorre in maniera rilevante la promozione delle attrattive e delle bellezze del comune. Per una efficace campagna promozionale il governo della città ha deciso l'impiego di immagini di alta qualità prodotte da un fotografo professionista che illustrino nel modo migliore le peculiarità del territorio.

L'amministrazione ha così incaricato un professionista del settore, che si occupi del lavoro entro un limite massimo di 2.000 euro di compenso, con l'intento di valorizzare l'immagine della città di Bordighera.

Una proposta di marketing visivo convincente ed immediato in favore della Città delle Palme che, senza dubbio, offre attrazioni e scorci unici che hanno fatto innamorare artisti da tutto il mondo e personalità della storia nazionale, oltre che i suoi cittadini e i turisti che la affollano.

Immagini che potranno essere utilizzate dall’Amministrazione per campagne pubblicitarie sia su media stampati, su affissioni e anche sui social network. Un modo per portare all’occhio dei turisti una Bordighera di alta qualità, anche per la bellezza del prodotto fotografico.