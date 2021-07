Autostrade, la chiusura parziale della A10 rinviata al 16 agosto, Giampedrone: "Mi aspetto comunque disagi"

Il cantiere in A10 tra Genova Prà e Genova Aeroporto partirà dal 16 agosto, e non dal 6 come inizialmente previsto. La chiusura, come era già emerso dai precedenti tavoli, non sarà totale, ma solo parziale. Sarà infatti chiusa, nelle ore diurne la corsia in direzione Savona.

I lavori dureranno fino al 25 agosto, ma non è escluso che possano terminare prima. “L'auspicio è quello. - commenta a La Voce di Genova l'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone – Il 20 mattina, quindi al termine della prima settimana di lavori, faremo una riunione tecnica che ci dirà se il cantiere si potrà chiudere prima”.



Questa mattina la Regione ha avuto un confronto con Autostrade, al termine del quale oltre a fissare la nuova data per i lavori in A10 è stato stabilito di posticipare in autunno il cantiere sul posizionamento delle barriere fonoassorbenti sulla A7, per evitare ulteriori disagi.



“Non mi aspetto che ad agosto non ci siano disagi. - commenta Giampedrone - ma credo che sia stato fatto il possibile per lenire l'impatto negativo del cantiere. Da domani bisogna aprire un confronto con le forze dell'ordine e con la prefettura, perché questa situazione va affrontata come fosse un'emergenza di protezione civile”.