Sanremo: pubblicato il bando per la solidarietà alimentare, il sostegno al canone di locazione e alle utenze domestiche

C’è tempo fino al 25 agosto per presentare domanda per l’assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare, al sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche.

“Ancora un aiuto – commenta l’assessore alle politiche sociali Costanza Pireri – per quelle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà. Rispetto al precedente, emanato in fase di emergenza covid, questo bando possiede una finalità più ampia perché dalla solidarietà alimentare si allarga al sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche”.

I principali requisiti richiesti sono:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione

- avere la residenza anagrafica nel Comune di Sanremo

- essere in stato di bisogno

- essere in possesso di attestazione ISEE 2021

- risultare l’Indicatore Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare INFERIORE o UGUALE all’Indicatore Situazione Economica (ISE) MINIMO VITALE del nucleo familiare, calcolato moltiplicando il minimo vitale stabilito dall’INPS per l’anno 2021 pari a € 6.702,54 per il valore della scala di equivalenza del nucleo familiare risultante dall’Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) anno 2021

- non essere beneficiari di contributi continuativi

- Non svolgere attività lavorativa in violazione delle norme fiscali e contributive

Per il sostegno al pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

- essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario

- corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario

- non essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità, eccetto i casi di morosità incolpevole o i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta indennità di occupazione

- non avere titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, fatti salvi i casi di inagibilità o inabilità. Il requisito di titolarità NON si applica nelle seguenti fattispecie: a) essere coniuge legalmente separato o divorziato b) essere contitolare parziale non superiore a 50%

- Non essere destinatari di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica

Il contributo viene calcolato sulla base del nucleo familiare e qualora il richiedente abbia gli ulteriori requisiti per il sostegno al pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche è incrementato di 120 euro. In ogni caso il contributo non può superare i 250 euro. Viene erogato direttamente sul conto corrente indicato nella domanda.

Per i titolari di contratto di locazione alla domanda va allegata la registrazione del contratto di locazione. La procedura verrà gestita ESCLUSIVAMENTE ON LINE sul sito www.comunedisanremo.it: servizi online, istanze online, apertura pratiche, servizi sociali, cliccare su solidarietà alimentare (scritto in blu), cliccare su modulo contributo sostegno (scritto in blu), selezionare avvia pratica (quadratino blu) e compilare con tutti i tuoi dati. Si può accedere anche da “aree tematiche”, “servizi sociali”. La domanda è unica.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Interventi Sociali all’indirizzo e-mail contributosostegno@comunedisanremo.it.