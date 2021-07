Bordighera: approvato il regolamento per i sentieri, "Outdoor intelligente e rispettoso è un'opportunità"

Approvato questa sera, nel corso della seduta del Consiglio Comunale, il “Regolamento per la fruizione e la gestione della rete dei sentieri del Comune di Bordighera”.

“Uno strumento fondamentale che disciplina le principali attività outdoor, coniugando sviluppo turistico ed economico con la tutela dei luoghi ed il rispetto per l’ambiente - ha commentato il Sindaco Ingenito nei giorni scorsi - Abbiamo un territorio con caratteristiche uniche: penso alla natura, alla storia, al clima favorevole durante tutto l’arco dell’anno, alla bellezza dei panorami ed anche alla rete escursionistica che permette di apprezzare appieno ognuno di questi aspetti. Come scritto anche nel regolamento, l’outdoor intelligente e rispettoso è una grande opportunità per tutta la nostra comunità, da cogliere e da coltivare. Per farlo tutti i soggetti – siano essi pedoni, ciclisti, cavalieri a cavallo, contadini, allevatori o cacciatori e le relative associazioni, così come Comune ed Amministrazione - devono essere coinvolti e partecipi, in un’ottica di collaborazione, sostenibilità, valorizzazione”.

A seguire, i punti principali di quanto previsto dal regolamento.

Piano della rete dei sentieri - Il Comune, in collaborazione con gli altri Comuni associati e con le associazioni sportive e di volontariato locali, creerà e aggiornerà annualmente un piano generale dei sentieri del comprensorio e individuerà le opere di manutenzione prioritarie.

Segnaletica - Vengono previsti interventi di segnaletica; ulteriori cartelli, paline, segnalature con vernice potranno essere realizzati dal Comune o da terzi esclusivamente previo accordo con il Comune stesso e dovranno essere conformi a quelli già presenti o concordati per garantire uniformità e riconoscibilità della comunicazione relativa all’attività outdoor.

Promozione - Il Comune si impegna a promuovere le proprie ricchezze naturalistiche e le opportunità outdoor che il territorio offre durante tutto l’arco dell’anno con gli strumenti e le azioni utili e disponibili secondo le proprie risorse.

Tutti i fruitori, in particolare i pedoni - hikers - Hanno l’obbligo di percorrere i sentieri individuati nel Piano della Rete dei Sentieri, possibilmente senza allontanarsi da essi; rispettare i divieti e le limitazioni di cui alla segnaletica apposta sulla rete sentieristica; rispettare le leggi vigenti; rispettare il codice della strada; rispettare i regolamenti locali; rispettare sempre le ordinanze comunali, provinciali e regionali che prevedono limitazioni o variazioni sulla fruizione delle strade e dei sentieri; rispettare le proprietà private; rispettare l’attività venatoria assicurandosi di conoscere la posizione di eventuali battute di caccia durante il relativo periodi di apertura e scegliere di conseguenza di frequentare zone diverse da quelle interessate da squadre di caccia; non abbandonare rifiuti, non estirpare piante e non spaventare gli animali (nel caso si incontrino rifiuti abbandonato da terzi, se possibile raccoglierli per conferirli negli appositi cestini o bidoni); non danneggiare i muri a secco dei contadini; non abbattere o potare piante o alberi o arbusti; non percorrere sentieri adiacenti ai campi nei giorni in cui sono coinvolti dalla raccolta; tenersi a debita distanza dalle zone dove stanno lavorando taglialegna; non danneggiare i lavori di manutenzione ordinaria effettuati dai trailbuilders; non percorrere sentieri marcati come chiusi.

Bikers - Hanno l’obbligo di indossare sempre il casco durante le escursioni; mantenere sempre comportamenti prudenti e responsabili, evitando situazioni di possibile pericolo per se stessi e per gli altri; non utilizzare la bicicletta sotto gli effetti di alcol o droghe; dare sempre la precedenza ai pedoni; limitare la velocità nelle discese, anche in considerazione della presenza di possibili ostacoli ed escursionisti.

Guide MTB - Hanno l’obbligo di conoscere il territorio, i suoi sentieri, la sua storia e la sua natura; presentarsi al cliente in modo serio e con la propria bicicletta meccanicamente in ordine; accettare solamente clienti che indossino il casco (o eventualmente procurarlo); condurre gruppi di un massimo di 9 persone informandoli preventivamente delle soprascritte regole.​

Divieti e limitazioni all’uso dei sentieri - Salvo i veicoli autorizzati e mezzi di soccorso, è fatto assoluto divieto di acceso in tutta l’area Sic (Sito Interesse Comunitario) ai mezzi motorizzati (cicli e motocicli).

Sanzioni - Il mancato rispetto delle regole di cui agli articoli “Norme di comportamento” e “Divieti e limitazioni all’uso dei sentieri” è sanzionato sulla base delle disposizioni del Codice della Strada, dell’art. 12 della Legge Regionale 24 del 2009 e s.m.i. e della vigente regolamentazione locale in materia. Gli organi di accertamento ed irrogazione delle sanzioni sono la Polizia Municipale ed i Carabinieri Forestali; in alcuni casi essi potranno essere coadiuvati dalle associazioni locali nel controllo e nella verifica delle possibili irregolarità.