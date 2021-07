Serata piena di note e di pubblico con il concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia

Nella serata del 25 Luglio 2021 si è tenuto il primo concerto dell’ Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretta dal Mº Franco Cocco. Una serata in allegria che ha saputo coinvolgere una piazza gremita di pubblico.

“Voglio ringraziare tutto il corpo bandisco della città di Ventimiglia per l’ottima esibizione – spiega il Mº Franco Cocco -. Un particolare ringraziamento a tutti gli insegnanti della scuola di musica Mirco Rebaudo, Fausto Biamonti, Luigi Cocco, Mauro Vero, Marco Moro, Eugenio Cocco e Carmine Buono. Un ringraziamento va anche al comitato di quartiere di San Secondo e al suo presidente Pippo Russo, alle Suore di Santa Marta per la disponibilità e all’amministrazione comunale Scullino”.



Al concerto erano presenti: il Vicesindaco e Assessore alle manifestazioni Simone Bertolucci, il Presidente del Consiglio Comunale Andrea Spinosi e il consigliere comunale Eleonora Palmero. Presente al concerto anche Mauro Merlenghi in rappresentanza del circolo della castagnola.

Il prossimo appuntamento sarà il 29 Luglio presso il Chiostro di Sant’Agostino a Ventimiglia alle ore 20.30 con un programma tutto diverso.