A Sanremo il sei volte campione del mondo di thai boxe Sak "Black Spider" Kaoponlek (Foto)

Visita a Sanremo per il campione del mondo di thai boxe Sak "Black Spider" Kaoponlek. E’ considerato tra i più forti atleti al mondo nella sua specialità con un palmares di tutto rispetto: 6 titoli di campione del mondo, fighter of the year nel 1995. Una carriera con 380 incontri disputati, di questi 340 vinti.



Black Spider era a Sanremo per uno stage di muay thai che ha tenuto presso la palestra di via Solaro 129, alla presenza di numerosi atleti e amatori. Una opportunità nata dalla collaborazione tra le scuole Tiger Muay Thai, Chikara Dojo, Club Phuket. All’incontro tra gli allievi e il campione ha partecipato anche Alessandro Il Grande presidente del consiglio comunale che ha portato i saluti Comune di Sanremo e ha consegnato una targa celebrativa a Kaoponlek.



Le foto sono state scattate dal nostro fotografo Tonino Bonomo