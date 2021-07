Ventimiglia: incendio in un appartamento di Torri, mobilitazione di soccorsi nella notte

Mobilitazione di soccorsi stanotte a Torri di Ventimiglia per l'incendio all'interno di un appartamento. L'allarme è scattato poco dopo le 23.15 e sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e un'ambulanza.



I pompieri hanno lavorato fino alle 3 di notte per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. L'immobile è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Per fortuna non si sono registrate persone intossicate o ferite.