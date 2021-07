Bordighera: fuga gas in una casa vacanze, intervento dei vigili del fuoco

Fuga gas questa mattina a Bordighera. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati a intervenire in una seconda casa. Al loro arrivo i pompieri hanno constatato che l'appartamento era saturo di gas. L'abitazione è stata arieggiata e messa in sicurezza grazie all'intervento anche di un tecnico della compagnia del gas. Per fortuna nell'immobile non era presente nessuno altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi.