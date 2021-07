Numeroso pubblico ieri a Vallecrosia per il concerto dei Nuovi Solidi. La band tributo a Lucio Battisti ha recuperato la data saltata la settimana scorsa a causa della pioggia. Vivo apprezzamento e tanti applausi da parte delle molte persone presenti in via Colombo.

Nella gallery le foto del nostro fotografo Eugenio Conte