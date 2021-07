Sanremo: la Pigna in festa per il finanziamento di 15 milioni di euro, “Nel bando c’è il lavoro di oltre 20 anni sul territorio” (Video)

Sono giorni storici per la Pigna, il centro storico di Sanremo, che ora fa i conti con un maxi finanziamento che potrebbe cambiarne il presente e il futuro. L’ok del Ministero al bando da 15 milioni di euro permetterà investimenti rivoluzionari e Sanremo vecchia vuole farsi trovare pronta.

A pochi giorni dall’ufficialità del finanziamento, stiamo statti in piazza Cisterna, nel cuore della Pigna, insieme a Chicca Dedali e Alessandro Mammone per l’associazione ‘Pigna on Amour’ e Anna Cuneo, residente e commerciante del centro storico.

Le interviste

Dale parole di chi vive ogni giorno la Pigna emerge da una parte l’entusiasmo e dall’altra il comprensibile timore su come saranno utilizzati i fondi previsti. In mezzo la grande gioia per una nuova rinascita, una grande occasione che Sanremo e il suo centro storico dovranno saper cogliere.