'Mister Pipoli' riparte alla grande! E' uscito il suo nuovo videoclip musicale 'Acqua e Fuoco' (VIDEO)

Il cantante pugliese Giuseppe Pipoli in arte “Mister Pipoli”, dopo aver girovagato per l'italia a promuovere il suo nuovo album “Cambio di Rotta”, ha fatto ritorno nella Città dei Fiori, ormai sua seconda casa. Qui nel mese di giugno e primi di luglio ha realizzato una serie di interviste e flash mob in compagnia del suo amico chitarrista Maestro Andrea Ferígo di Verona in alcuni locali e location della città, in collaborazione con Francesco Lacalamita, Direttore Artistico di Spazio Musica Tv. Il finalista di Casa Sanremo 2020, che ultimamente abbiamo visto in Tv e sulle pagine di alcune riviste internazionali come Cronaca Vera, presto tornerà alla ribalta con un evento a sorpresa. Complice, la sua recente visita a Palermo presso uno dei più grandi organizzatori di eventi in ambito nazionale.

Da pochi giorni è uscito su YouTube il suo nuovo videoclip musicale “Acqua e Fuoco”, che ha subito riscosso grande successo tra gli internauti. Il brano è tratto dall'album 'Cambio di Rotta', testo scritto dal giornalista Maurizio Losorgio. Il video è stato realizzato dal videomaker e regista Giovanni Fazio di Bari e le riprese sono state girate a Porto Cesareo, bellissima località turistica del Salento.

“Il pezzo – ha spiegato Pipoli - descrive la passione tra due amanti dove gli elementi opposti, acqua e fuoco, anche se possano sembrare contrastanti, si attraggono in un tripudio di piacere. La passione e l'amore vincono su tutto e ci consentono da sempre di allontanare le nostre paure più profonde”.

Un videoclip che emoziona e coinvolge, con un set straordinario dove i protagonisti sulle note di 'Acqua e Fuoco' passano dalla malinconia, per le difficoltà presenti nella relazione d’amore, alla gioia, perché, quando c’è il vero amore e la passione, niente e nessuno li può contrastare. La forza del sentimento persiste anche se il mondo va a scatafascio.

“Nonostante il settore della musica si sia fermato per un lungo periodo – prosegue Giuseppe Pipoli - non bisogna pensare che quest'arte si possa continuare a fare a distanza. Deve essere vissuta in presenza. C'è bisogno di far sentire le note e le melodie e trasferire, attraverso gli strumenti e la voce, le nostre emozioni più intime, gli stati d’animo, l’amore e la rabbia. Cantare in presenza, per il pubblico significa saper ascoltare l’altro, i suoi respiri, il ritmo e dialogare con lui. A distanza, tutto questo non può esistere. Auspico che presto si possa ripartire in assoluta tranquillità e ci si possa esibire in pubblico come un tempo”.