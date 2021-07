Lucinasco: domani pomeriggio per i 'Concerti sul Lago' l'appuntamento con i 'Chroma Baroque Ensemble'

Domani pomeriggio alle 15.30, per i ‘Concerti sul Lago’, alla Chiesa Campestre della Maddalene a Lucinasco, appuntamento con il ‘Chroma Baroque Ensemble’.

Dopo la suggestiva serata jazz con il Duo Deva, vibrafono e chitarra elettrica, la rassegna “Concerti sul lago” organizzata dall’Associazione Culturale Musicale Nardini e dal Parroco di Lucinasco Don Stefano Mautone, cambia completamente registro ospitando il Chroma Baroque Ensemble, giovane ma blasonato gruppo con il concerto “Passaggi et Affetti della musica italiana”, nel quale proporrà alcune tra le pagine più significative del barocco italiano eseguito su fedeli copie di strumenti dell’epoca. L’Ensemble è formato da Daniele Rodi – Flauto Dolce, Rolando Moro – Violoncello barocco, Giorgia Zanin – Tiorba e Chitarra barocca e Lisa Moroko – Clavicembalo.

Nato nel 2019, formato da giovani musicisti laureati al Conservatorio di Piacenza accomunati dall’interesse per la musica antica e in particolare quella barocca, il quartetto Chroma Baroque Ensemble incontra da subito l’interesse del pubblico e della critica, esibendosi nei più importanti festival e teatri, vincendo prestigiosi premi sia in Italia che all’estero. L’inesauribile passione per la ricerca ha portato gli elementi del quartetto a perfezionarsi sotto la guida dei più autorevoli strumentisti e studiosi del Barocco. In questo concerto il Chroma Baroque Ensemble presenterà alcuni brani del CD che il gruppo ha dedicato alle composizioni di Martino Bitti che sarà pubblicato dall’etichetta discografica Tactus.

Dalla sua prima edizione la filosofia della rassegna ‘Concerti sul Lago’ è promuovere un’arte come la Musica in tutte le sue forme e condividerne le emozioni e le vibrazioni col pubblico, ma non si può però ignorare l’interconnessione tra arte e spiritualità. Per questo motivo domani la chiesa romanica di Santa Maria Maddalena e l’incantevole scenario in cui è immersa non accoglieranno solo il concerto: già dal mattino le porte del santuario saranno aperte per l’annuale celebrazione della festa della Famiglia. Alle 11 verrà celebrata la Santa Messa con il rinnovo delle promesse matrimoniali e la benedizione delle famiglie. Al termine, nel bosco di querce che circonda la chiesa, sarà possibile consumare un pranzo al sacco.

Una giornata all’insegna della musica, ma anche del raccoglimento in uno dei luoghi più suggestivi della Valle Impero.