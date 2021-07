Sanremo: domani e venerdì il 'grazie' della Sinfonica agli operatori sanitari con un concerto all'Alfano

Prosegue la programmazione concertistica al teatro Franco Alfano e per i prossimi due concerti di domani e venerdì, alle 21.30, dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo.

La Fondazione ringrazierà tutto il personale sanitario tuttora impegnato nell’emergenza Covid, rendendo omaggio a tanta abnegazione e offrendo l’ingresso gratuito al concerto, a tutti coloro che, rientrando nella categoria, ne faranno richiesta, attraverso la prenotazione on line, fino ad esaurimento dei posti riservati.

Parallelamente prosegue, anche per questa settimana, la promozione per i giovani studenti di tutte le età degli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città di Sanremo e per i loro insegnanti, attraverso la quale saranno a disposizione 100 posti, assegnati in ordine di prenotazione sino ad esaurimento.

(I genitori e/o accompagnatori, avranno diritto di accesso al concerto con la tariffa ridotta di 10 Euro). Il programma prevede un “Omaggio a Piazzolla”, diretto dal Maestro Giancarlo De Lorenzo, con il Bandoneon di Cesare Chiacchiaretta. E’ possibile prenotare on line sul sito www.sinfonicasanremo.it entro le ore 9 del giorno del concerto.