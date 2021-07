Desideri comunicare con efficienza e sicurezza in ambito lavorativo o saper scegliere il tuo outfit migliore? Lasciati guidare allora da Giada Panozzo consulente d'immagine e personal shopper

Di questi tempi è sempre più importante, soprattutto in ambito lavorativo, mettere in evidenza il meglio di noi, comunicando efficienza, professionalità ed equilibrio.

La nostra immagine rappresenta un aspetto fondamentale, in quanto parla di noi e, a volte, racconta più di quello che riusciamo a dire a parole. Per questo è essenziale che il nostro apparire sia coerente con la nostra personalità, le nostre aspirazioni, la nostra professione e che comunichi ciò che ci rappresenta. Un altro aspetto di grande importanza è rappresentato dalla capacità di saper acquistare. L'aiuto di una figura professionale come quella del personal shopper può guidarci invece nella scelta di acquisti personalizzati e indicati per le proprie necessità, nel risparmio e nella valorizzazione dei nostri acquisti.

Come si collocano queste due figure in un ambito come quello della Riviera di Ponente e del Principato di Monaco? Lo abbiamo chiesto a Giada Panozzo, titolare dell'Image Consultant.

“Sicuramente la città di Montecarlo è già più avvezza a queste nuove tendenze, però anche a Sanremo, Imperia, Bordighera e Ventimiglia sicuramente sono in molti che avvertono la necessità di migliorare il proprio modo di presentarsi, dal professionista alla casalinga e di imparare magari ad acquistare in modo più personale e vantaggioso.

Il consulente di immagine è quel professionista che, in base alle proprie conoscenze tecniche e capacità personali, riesce a valorizzare al meglio i pregi e le caratteristiche della persona che ha di fronte. Il supporto comprende anche la possibilità di mettere in evidenza i punti di forza estetici e caratteriali del cliente attraverso il make up, infatti, sono abilitata come truccatrice. Inoltre, suggerisco, alla persona metodologie estetiche ed alcune nozioni di trucco fai da te ed i cosmetici da utilizzare. Il mio compito è quello di aiutare le persone nella valorizzazione della propria immagine in tutto ciò che riguarda sia l’aspetto esteriore di una persona che quello interiore. Inoltre, accompagno i miei cliente dalle scelte in ambito beauty allo shopping fino ad arrivare al portamento. Il mio obiettivo è quello di aiutare la persona ad attuare un profondo processo di cambiamento e di crescita personale.

Spesso le figure del consulente di immagine e del personal shopper vengono confuse e sovrapposte, mentre in realtà hanno intenti e processi formativi molto diversi.

Il personal shopper ad esempio è una figura professionale che ha il compito di scegliere e, in alcuni casi, comprare oggetti di vario tipo per la clientela, recandosi personalmente in boutique e negozi scelti in precedenza. Ma non è tutto! Può essere esperto anche di arredamento, di scelta di regali o addirittura essere competente riguardo l’acquisto di opere d’arte.

Il mio gusto personale in questo ambito sicuramente mi può essere di aiuto, ma nella consulenza di immagine mi devo avvalere di qualità più analitiche per comprendere le caratteristiche fisiche e caratteriali del mio cliente per poterlo spronare e motivare al cambiamento.

È indubbio quindi che si tratti di due figure ben diverse con ruoli e obiettivi differenti. Nulla toglie che oltre alla consulenza di immagine si possano inserire anche sessioni di personal shopping”.

