Focolaio Covid tra Olivetta San Michele e Airole. Secondo le prime informazioni ci sono 11 persone coinvolte, tra cui 8 positivi e 3 in quarantena.

I contagiati sarebbero entrati in contatto in un bar di Fanghetto, frazione di Olivetta San Michele, ma sarebbero tutti residenti ad Airole. Degli 11 coinvolti, in 10 non sono vaccinati e uno ha fatto solo prima dose.

Ovviamente Asl 1 Imperiese ha attivato tutti i protocolli di sicurezza e, al momento il bar è chiuso.