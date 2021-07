Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 17 e domenica 18 luglio in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 17 LUGLIO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)



8.00-21.00. ‘LNF Championship 2021’: Torneo di FootGolf con la partecipazione di circa 250 giocatori. Circolo Golf degli Ulivi, anche domani (il programma a questo link)

9.00. ITF Senior S400 ‘Città di Sanremo’ (ultimo giorno): competizione sportiva al Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28



9.15. Escursione mattutina da San Romolo al Monte Carparo tra boschi panorami, storia ed ambiente accompagnati dalla guida escursionistica Marco Macchi (8 euro). Ritrovo a San Romolo presso la pensilina dell’autobus, info 338 1375423

12.00. 470 Junior World Championships: competizione velica a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio d’acqua antistante la città, fino al 18 luglio (più info)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.30. ‘Fashion Show Italy 2021’: sfilata di 40 tra modelli e modelle, Junior Curvy e Over con gli abiti e accessori dei migliori stilisti internazionali. Conduce la fashion specialist e brand Evangelist Valentina. Nyala Suite Hotel, Strada Solaro 134



18.00. Inaugurazione dell’esposizione ‘Il Festival della Moda Maschile 1952 1990. La grande Bellezza dei Maestri Sartori’. Sala Privata, Sala Dorata del Casinò Municipale



18.00. Presentazione del libro ‘I Russi in Riviera tra Ottocento e Novecento’ di Piero Cazzola - Marina Moretti - Michail Talalay (ed. Philobiblon Edizioni) a cura di Freddy Colt, Accademico della Pigna, musicista, saggista. Piazzale antistante la libreria La Fenice Piazza V. Muccioli 5, info 0184 572002

19.00. Per la rassegna ‘Happy Hour con l’autore’, presentazione libro ‘In treno e a piedi alla scoperta di Val Roya - 30 itinerari escursionistici’ di Ivano Ferrando e Danila Allaria. Presentare Massimo Milone, scrittore e conduttore radiofonico. Piazzetta dei Ferri nel centro storico, gratuito fino ad esaurimento posti disponibili (info)

19.30. ‘Aperizolla sotto le stelle – Serata al Chiar di Luna’: aperitivo agreste km 0 + dalle 21.30 osservazioni del cielo ad occhio nudo ed ai telescopi a cura dell’Associazione Stellaria. Zollamania, Via Castelletti 41, prenotazione obbligatoria al 3382080882

19.45. Per ‘Folies Royal 2021’, Music Time a cura di Massimo Spinetti. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)



21.00. Intrattenimento musicale in frazione Coldirodi, anche domani

21.30. ‘Festival Della Moda Uomo Sanremo’ organizzato dalla Confartigianato Sanremo. Evento per supportare il made in Italy che si inserisce nel solco della storicità del legame tra Sanremo e la moda uomo, nato nel 1952 con il Festival della Moda Maschile. Piazza Borea d’Olmo (prenotazioni QUI)

IMPERIA

9.30-12.30. Mostra personale dell'Artista Federica Marin. Villa Faravelli, fino al 30 luglio (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

10.00. Torneo Nazionale Padel Imperia al Circolo Don Quique Padel in Zona San Lazzaro, fino al 18 luglio (più info)

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante(fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Faravelli - M.A.C.I. Museo d'Arte Contemporanea di Imperia in Viale Giacomo Matteotti 151, ingresso su prenotazione telefonando a 0183 701555



17.00. ‘Mobbing parliamone!’: incontro formativo a cura dell’Associazione ‘No Mobbing Onlus’ con interventi degli avvocati A. Micali e G. Ziella e la Dott.ssa V. Pascale. Sede del CSV Polis di Imperia, via F. Cascione 86, artecipazione gratuita, richiesta prenotazione al 388 9987416

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

17.30. Trekking Urbano dai Bastioni di Borgo Parasio a Borgo Marina a cura di Uisp Imperia. Partenza Piazza Duomo

21.00. Concerto dei ‘Flautonauti’ diretti dal Maestro Marco Moro presso il Santuario di Santa Maria Maggiore a Castelvecchio. Servizio di bus-navetta da Piazza Dante (Largo Nanollo Piana) al Santuario dalle 20.00 alle 21.00, ritorno dalle 22.30 alle 23.30 (prenotazione al 370 1025069)



VENTIMIGLIA



18.00. ‘Non Solo Spiaggia 2021’ (16ª edizione): Ersilia Ferrante presenta il libro ‘Rivierando’ (Ed. Gwmax). Alla scoperta dei segreti della Riviera dei Fiori e del Ponente ligure (segue rinfresco). SOMS in Via della Pace a Grimaldi Superiore’, ingresso libero



18.00. Incontro con gli autori del libro ‘Frontiera Judaica’ (gli ebrei nello spazio ligure-provenzale dal MedioEvo alla Shoa) professor Alessandro Carassale, docente di geografia e scrittore, e Claudio Littardi (ex Capo Giardiniere di Sanremo). Associazione Culturale Italia-Israele in via Sottoconvento31, ingresso libero

VALLECROSIA

19.00. Street Food sul Solettone Sud, fino al 18 luglio (più info)



BORDIGHERA

9.00-20.35. ‘Summr Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Aerobic Dance (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + Ginnastica Soft (Chiosco della Musica, h 10.15) + Laboratorio Tik Tok (rotonda di Sant'Ampelio, h 18.45) + Kangoo Jump (rotonda di Sant'Ampelio, h 19.45) + Kangoo Jump Baby (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.35). Scaricare la locandina informativa QUI

15.00 & 17.30. ‘Ville Storiche’: visita guidata a Villa Etelinda Bischoffsheim di circa un'ora di durata comprendente supporti Video, foto storiche, la Vita nell'edificio e dei vari personaggi che vi hanno soggiornato. Villa Etelinda Bischoffsheim, via Romana 38, prenotazione al 388 0261925 (sabato e domenica di luglio)

16.00. Presentazione del libro ‘Storie di frontiera. Il secondo dopoguerra ai confini occidentali’ di Luigi Iperti. Dialoga con l'autore lo storico e saggista Saverio Napolitano. Giardino del Museo Bicknell, Via Romana 39, prenotazioni al numero 0184 263601

17.00-21.00. ‘Summer in Winter’: esposizione fotografica di Nicola Gambetta presso i Giardini Winter di Bordighera in Via Ludovico Winter, Località Arziglia, fino al 25 luglio, info 0184 262882

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Meraviglie alate nella Liguria di Ponente’ di Maria Giovanna Casanova. Sede dell'ANPI e UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero (tutti i giorni sino al 25 luglio, h 17/19)

16.30. ‘Claude Monet a Bordighera’: facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (8 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato, Collezionismo e modernariato a cura di Eventi Free e Antico Doc. Corso Regina Margherita

21.30. ‘Ospedaletti Ricorda…’: omaggio ai 100 anni dalla nascita del grande Tenore Giuseppe Di Stefano a cura dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo e con il soprano Elisa Balbo. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

21.00. ‘Frequenze 20.0: Festival Internazionale di Musica Classica, Concerto di flauto Matteo Romoli (flauto), fisarmonica Anna Bodnar (fisarmonica). Villa Boselli ad Arma

21.30. ‘Turista protagonista’: spettacolo di e con Gianni Rossi con il coinvolgimento del pubblico. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. Gli ‘Ebb Tide Preludium’ in concerto. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE

21.45. Concerto dei Nuovi Solidi in Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la 18a Rassegna Teatrale 2021 ‘L'Albero in... Prosa’, ‘Letizia va alla guerra - la suora, la sposa e la puttana’: spettacolo con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo con accompagnamento musicale dal vivo Tiziano Caputo. Ideazione e regia di Adriano Evangelisti (13 euro). Porto Comunale di San Lorenzo al Mare, Circolo Nautico ‘I Delfini’, info e prenotazioni 347 7302028 (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.30. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (tutti i sabato fino al 4 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre



21.15. Miss Roberta 2021: concorso estivo direttamente collegato al grande contest invernale Miss Inverno. Presentano Luca Valentino e Selene Coccato. Dehor del Bar Roberta, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili



CERVO

18.00. ‘Il borgo di Cervo: storie di Marchesi, pescatori di corallo e corsari’: visita didattica organizzata dalla Proloco Progetto Cervo, info 0183 406462 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE



15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)

BADALUCCO

16.00. Laboratorio di scrittura creativa all'aperto con lo scrittore Gianmarco Parodi. Per info 349 7792692 (più info)

BOSCOMARE

15.00. Per la seconda edizione delle escursioni in Valle del San Lorenzo, passeggiata gratuita nel borgo di Boscomare con la guida Marina Caramellino, info 337 1066940

COSIO D’ARROSCIA

21.15. Per la rassegna estiva ‘Itinerari Organistici tra Liguria e Piemonte’, concerto del M° Fabrizio Fancello, organista titolare della Cattedrale di San Lorenzo a Genova. Parrocchiale di San Pietro Apostolo

DIANO CASTELLO

16.00-23.00. ‘Premio Vermentino 2021’ (28ª edizione) : concorso + degustazioni guidate del Vermentino + passeggiate + mercatino prodotti tipici + punti ristoro e molto altro. Fino al 18 luglio (il programma a questo link)

PERINALDO

21.30. ‘Coviddi Tuttu l'Annu’: nuovissimo e divertente spettacolo di Liber theatrum dedicato a questo particolare momento storico. Regia di Diego Marangon, service luci e audio a cura di Stefano Hutter. Piazza San Nicolò, info 338 6273449



VILLA FARALDI

17.30-18.30. Possibilità di visitare la Chiesa Parrocchiale di San Antonio Abate a Tovo Faraldi con la sua ricchezza di manufatti artistici di rimarchevole valore. A cura dell'Associazione Tovo nel Cuore (ogni sabato del periodo estivo)

FRANCIA

CANNES

11.00. Proiezioni film del 74° Festival di Cannes. Alle 19.30 cerimonia di chiusura. Palais des Festivals et des Congrès, (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)

JUAN-LES-PINS

20.30. 60° Jazz a Juan 2021 (Festival jazz): concerti di Serata Gospel - 60° Anniversario Jazz à Juan. Pinete Gould, fino al 20 luglio

MONACO



9.00-19.30. 1° Meeting internazionale delle Fiat 500 di Monte-Carlo (più info)

10.00. Monaco Art Week 2021: percorso di mostre, appuntamenti artistici e tavole rotonde proposte da una decina di gallerie e case d'asta. Luoghi vari, fino al 18 luglio (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)



17.00. Vendita all'asta di 90 caschi da competizione automobilistica personalizzati da artisti di fama a sostegno del rinnovo del servizio di neonatologia e di ematologia, oncologia pediatrica dell'ospedale II di Nizza, organizzata dall'Associazione Monaco Liver Disorder. Terrasses de Fontvieille

19.00. ‘L’Été Danse!’: ‘Tsunagu’ di Mimoza Koike e ‘Le Temps du Tendre’ di Julien Guerin, 2 nuovi spettacoli della Compagnie des Ballet de Monte-Carlo. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE



10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89, sino al 31 luglio (la programmazione a questo link)

20.00. Ultimo giorno del Nice Jazz Festival 2021: concerti di Kyle Eastwood + Incredibile Keystone Big Band + Ospiti + Woodkid. Place Masséna (più info)





DOMENICA 18 LUGLIO

SANREMO



8.00-20.00. ‘LNF Championship 2021’: Torneo di FootGolf con la partecipazione di circa 250 giocatori. Circolo Golf degli Ulivi, anche domani (il programma a questo link)

12.00. Arrivo dei partecipanti alla 2ª edizione della Hard Alp Tour ‘Pavia/Sanremo’ partiti da Pavia il 16 luglio (più info)

12.00. 470 Junior World Championships (ultimo giorno): competizione velica a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio d’acqua antistante la città (più info)



15.30. 18° incontro a Monte Bignone organizzato dall'Associazione Volontari Sanremo in collaborazione con l'Eko Club International di Imperia e Associazione Radioamatori Italiani di Sanremo: Santa Messa presso la chiesetta dedicata alla Madonna del Carmelo celebrata da Don Martin Loza Perez + al termine rinfresco per tutti i partecipanti

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà + dalle h 19.45, Music Time con ‘Beatrice e Serena’. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)



21.00. Intrattenimento musicale in frazione Coldirodi

IMPERIA

10.00. Ultimo giorno del Torneo Nazionale Padel Imperia al Circolo Don Quique Padel in Zona San Lazzaro (più info)

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante(fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

16.30-19.30. Apertura nel mese di luglio di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)

17.00. ‘Mobbing parliamone!’: incontro formativo a cura dell’Associazione ‘No Mobbing Onlus’ con interventi degli avvocati A. Micali e G. Ziella e la Dott.ssa V. Pascale. Sede del CSV Polis di Imperia, via F. Cascione 86, artecipazione gratuita, richiesta prenotazione al 388 9987416

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.30-22.30. Mostra personale dell'Artista Federica Marin. Villa Faravelli, fino al 30 luglio (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

19.30. Dinner show con esibizione del duo ‘Nina&Simone’ formato da Simone Medagliani (sax e piano) e Nina Skjerpen Medagliani (voce) con brani italiani e internazionali. Ristorante Pressafuoco, in piazza Ricci (ex Consorzio agrario), info e prenotazioni 351 544 5702

21.00. ‘Dante e le sue Beatrici’: spettacolo teatrale con Giorgia Brusco, Zoe Nochi, Marta Giu‑ra, Enrica Rebaudo accompagnate al piano da Cristophe Nicolosi. Piazza San Giovanni



VENTIMIGLIA



21.30. ‘Il Museo al brillar di stelle’: esplorazione guidata a ‘lume di candela’ dedicata alle figure femminili nell'antichità. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181

VALLECROSIA

19.00. Street Food sul Solettone Sud (più info)



BORDIGHERA

8.30-20.45. ‘Summr Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Trekking (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 8.30) + Functional Strong Power (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + BYC FIT (giardini Lowe, h 10.30) + Passeggiata Nei Luoghi Del Cuore (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 19.35) + Balli Caraibici Individuali (rotonda di Sant'Ampelio, 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI

15.00 & 17.30. ‘Ville Storiche’: visita guidata a Villa Etelinda Bischoffsheim di circa un'ora di durata comprendente supporti Video, foto storiche, la Vita nell'edificio e dei vari personaggi che vi hanno soggiornato. Villa Etelinda Bischoffsheim, via Romana 38, prenotazione al 388 0261925 (sabato e domenica di luglio)



17.00-21.00. ‘Summer in Winter’: esposizione fotografica di Nicola Gambetta presso i Giardini Winter di Bordighera in Via Ludovico Winter, Località Arziglia, fino al 25 luglio, info 0184 262882

17.00-19.00. Mostra fotografica ‘Meraviglie alate nella Liguria di Ponente’ di Maria Giovanna Casanova. Sede dell'ANPI e UCD in via Al Mercato 8, ingresso libero (tutti i giorni sino al 25 luglio, h 17/19)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)



OSPEDALETTI

19.00. ‘Aperibook’: l’autore Luca Valentini presenta il suo libro ‘Fantasmi, oltre il confine della Vita (ed. Atene)

TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e Collezionismo (ogni terza domenica del mese). Viale delle Palme

8.30-9.30. ‘Summer Fun’: risveglio muscolare in Piazza Tiziano Chierotti

16.00-23.00. Fiera promozionale di Artigianato artistico in Piazza Farini a Taggia

21.15. Per ‘3cuori e uno schermo’, proiezione film ‘The Lego Movie’ in Piazza Marinella

RIVA LIGURE

21.15. Per ‘Cinema all’aperto’, proiezione film Ferdinand’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



18.00. Mercatini dell'artigianato per le vie del borgo

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

ENTROTERRA

AIROLE

10.00. ‘La Strega Orienteering’: 2ª prova Trofeo Bandiere Arancioni: gara urban di orienteering a sequenza obbligata. Ritrovo presso l’area pic-nic di fronte al Comune, info 377 4946644 (più info)

APRICALE

9.30-19.00. Mercatino di prodotti tipici con banchetti di prodotti naturali (olio, miele, verdure biologiche a km0), torte dolci e salate, cosmetica naturale e artigianato. Piazza del paese

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (giugno e luglio sabato e domenica, agosto tutti i giorni)



19.00. ‘Drumline summer twinning’: musica live con ‘West coast drumline’ di Ventimiglia e CMR drumline di Rovellasca (CO)

BORGOMARO

9.00. Escursione alla scoperta della storia e delle leggende legate al bosco di Rezzo accompagnati dalla guida Luca Patelli. Ritrovo a San Bernardo di Conio, partenza dell’escursione da Passo Teglia, info 347 6006939 (più info)

DIANO CASTELLO

8.45-22.00. ‘Premio Vermentino 2021’(ultimo giorno della 28ª edizione) : concorso + degustazioni guidate del Vermentino + passeggiate + mercatino prodotti tipici + punti ristoro e molto altro (il programma a questo link)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Genesi del Dolceacqua’: Reportage fotografico di David Guazzini sulla produzione enologica del Rossese di Dolceacqua. Castello dei Doria, fino al 31 luglio (tutti i giorni 10/13-14.30/18), biglietto di ingresso al Castello 6 euro

10.00-12.30. Mostra Fotografica con immagini delle allieve partecipanti al percorso fotografico di formazione + inaugurazione Mostra fotografica di Gerry Salerno Portraits ‘Scent Of Woman - Bellezza e Sensualità Femminile'. Pinacoteca Morscio, Palazzo Luigina Garoscio, Via Doria 10, ingresso libero, fino al 25 luglio (martedì e giovedì 17/19.30, domenica 10/12.30)



17.30. Esibizione musicale della ‘West Coast Drumline’ di Ventimiglia insieme alla Banda ‘Rovellasca Drummers’ del Comune di Rovellasca (CO). Piazza Mauro, entrata libera

MOLINI DI TRIORA



15.30-19.00. Apertura della dimora storica ‘Casa Balestra’. Menzione speciale al Concorso Nazionale UNESCO 2020, info 334 9324232

18.00. Presentazione libro ‘Le incredibili curiosità di Genova (Newton Compton). L'Autrice Laura Guglielmi dialoga con Francesco Basso. Piazza Aia Capponi

PIEVE DI TECO

21.00. Concerto in ricordo delle vittime del covid con la giovane Orchestra della Riviera dei Fiori ‘Note Libere’. Collegiata di San Giovanni Battista (programma e locandina a questo link)

PORNASSIO

9.30. Il monte Antoroto da Valdinferno: escursione di circa 6 ore + soste accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini. Ritrovo a Colle di Nava, info 346 7944194

TRIORA

10.30. Visita guidata gratuita nel Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Ritrovo Via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria, info e prenotazioni 338 6913335 (tutte le domeniche di luglio e agosto)



FRANCIA

MONACO

10.00. Monaco Art Week 2021 (ultimo giorno): percorso di mostre, appuntamenti artistici e tavole rotonde proposte da una decina di gallerie e case d'asta. Luoghi vari (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Gianluigi Gelmetti con il Coro del Teatro Regio di Parma, Chen Reiss, soprano, Marianna Pizzolato, mezzo-soprano, Paolo Fanale, tenore e Nahuel di Pierro, basso. In programma: Wolfgang Amadeus Mozart Corte d'Onore del Palazzo dei Principi (più info)



NICE

10.00. ‘Ecco l’estate a 109’: 7 weekend fino a sabato 31 luglio 2021 con Concerti dal vivo, Danze urbane e acrobatiche, Spettacoli teatrali, Cinema all'aperto, Arti contemporanee, Mostre, Workshop, Food Truck e punto ristoro. Le 109, Route de Turin 89, sino al 31 luglio (la programmazione a questo link)

