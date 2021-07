E’ da oggi in carcere, nella struttura di Valle Armea a Sanremo, Giovanni Ingrasciotta, 57enne imprenditore. Volto noto per diversi casi giudiziari, è stato prelevato dai Carabinieri e portato in carcere per scontare una pena di 7 anni e 5 mesi.

Coinvolto anche nel caso in cui mostrò una foto del boss Messina Denaro a due concorrenti in una gara d’appalto, Ingrasciotta era anche conosciuto come titolare della ‘Coffee Time’ di Sanremo, azienda che forniva sistemi automatici di ristorazione.