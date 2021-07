Sanremo: discarica a cielo aperto in via Padre Semeria alle 'acque minerali', la segnalazione (Foto)

Una discarica a cielo aperto alla curva delle ‘acque minerali’ in via Padre Semeria a Sanremo. E’ questa la segnalazione di una nostra lettrice, P.P.:

“Segnalo questa situazione sulla via di accesso alla città per chi entra o esce dall'autostrada. Si tratta di un luogo all’interno di quel che resta di una vecchia recinzione pericolante. E' una nuova discarica a cielo aperto? C'è un vecchio cartello che porta la dicitura Proprietà Privata e mi viene spontaneo chiedere: ma non si può imporre ai proprietari di aree non utilizzate di provvedere al mantenimento della pulizia e decoro delle loro pertinenze?” Non è un bel biglietto da visita per la città dei fiori”.