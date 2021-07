Ventimiglia: con il 'Trio con brio', musica e animazione nel nuovo Salone di Sant'Agostino

Possono ritenersi fortunati quanti hanno avuto l'occasione di partecipare al Concerto "Trio con brio" organizzato su proposta del Parroco Don Ferruccio nel nuovo Salone di S.Agostino a Ventimiglia la sera dell'8 luglio.



Presentatore e animatore n°1 della serata il M° Adriano Meggetto (flautista) come il degno partner Davide Calcagno e la giovanissima Aurora... tanti applausi sono andati anche alla pianista Luisa Repola che ha accompagnato i flautisti ed ha eseguito anche la mazurca di Chopin op.24; non è mancato un omaggio a Rossini e l'ascolto di brani celebri proposti dal Trio (foto E.Raneri) su arie di Aida e Rigoletto di Verdi. Il concerto si è concluso con un originale bis dedicato a tre danze di ispirazione americana.



I prossimi appuntamenti nel Salone di S.Agostino sono previsti per le serate di giovedì 15 luglio e domenica 25, ingresso libero con prenotazione in Parrocchia tel. 0184 351415.