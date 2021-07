Sanremo: sold out per Marco Masini, grande attesa per il concerto di domani al Roof Garden

Roof Garden preso d’assalto per il concerto di Marco Masini. Sold out e grande attesa per il primo evento estivo del Casinò dopo la riapertura.

Domani Marco Masini, protagonista del Festival 2020, dedicherà ai clienti del Roof Garden i suoi brani più famosi, entrati nella storia della miglior musica italiana. Un appuntamento inserito nel calendario eventi cittadino per renderlo ancor più interessante, arricchito da proposte di grande qualità.

I prossimi appuntamenti sono per il 14 e 15 agosto: Casinò Sanremo Ballet e Burlesque show animeranno la festa di Ferragosto. Il 4 settembre Fiordaliso saluterà l’estate dal Roof Garden.