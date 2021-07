Sanremo: sabato sera al Floriseum di villa Ormond “Bellato One Man Band” per la rassegna Jazzin' 2021

Domani sera appuntamento al Floriseum di villa Ormond, davanti al Museo del Fiore, con “Bellato One Man Band” per la rassegna Jazzin' 2021.

Claudio Bellato, con il suo spettacolo di One Man Band, si esibirà per la seconda serata del Jazzin' 2021, organizzato dalla Dem'Art Soc. Coop.