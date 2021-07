Imperia: con la Diocesi proseguono le guide all’ascolto di Formae Lucis dedicate ai cartelami

Il progetto Formae Lucis lancia le guide all’ascolto per approfondire l’iconografia e le storie dei cartelami esposti nella mostra Pitture sui cartelami da illuminarsi alla notte, visibile sul territorio diocesano fino al 15 settembre. Le guide sono gratuite e si possono ascoltare accedendo al canale youtube di Formae Lucis (Qui). Ai video, in forma di slider di immagini, si accompagna un commento audio su ciascuna opera. I visitatori potranno ascoltare le guide da qualsiasi dispositivo per accompagnare la visita.

Pitture sui cartelami da illuminarsi alla notte coinvolge i siti di Albenga, Imperia, Civezza, Vasia, Cosio D’Arroscia, Acquetico, Andora, Laigueglia, Zuccarello, Ligo, Toirano e Borgio. Dodici le tappe sul territorio di Imperia e Savona per un’esposizione che rappresenta la testimonianza di una liturgia andata quasi dimenticata. I cartelami erano parte di scene teatrali arricchite di musiche e canti durante le quali erano recitati e narrati episodi evangelici del Triduo Pasquale, con particolare attenzione alla Passione di Cri­sto. Sacre rappresentazioni che si servivano di questi apparati come cornici sceniche removibili, “apparati effimeri” appunto, il cui scopo era di consentire al fedele di evocare ed entrare sempre più nel mi­stero celebrato recitando o assistendo da spettatore alla scena.

Al Museo Diocesano di Albenga è in oltre in corso, fino al 15 settembre, la mostra Regnavit a Ligno Deus dedicata al Compianto sul Cristo Morto di Lucinasco e al Crocifisso della chiesa della Carità di Alassio, due pregevoli opere lignee quattrocentesche. La mostra è aperta al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Nei giorni di sabato e domenica è possibile visitare la mostra, il Museo Diocesano e il Battistero Paleocristiano con un unico biglietto solamente su prenotazione (entro venerdì pomeriggio al 3478085811 negli orari di apertura, oppure scrivendo una mail a museodiocesano@diocesidialbengaimperia.it) e per gruppi di almeno cinque persone.

Le due mostre sono parte di «Tremò la terra il ciel s’aperse». Viaggio con Dante tra i cartelami della Diocesi di Albenga-Imperia, una più ampia rassegna di Formae Lucis che avrà una triplice articolazione lungo il 2021: Regnavit a ligno Deus; Pitture sui cartelami da illuminarsi la notte e infine Il gran teatro dei cartelami, una rappresentazione teatrale che si svolgerà nel grande cartelame della chiesa di San Matteo a Laigueglia il 23 luglio. Ha infatti da poco preso il via, la rassegna di incontri estivi realizzata in collaborazione con la parrocchia di San Matteo a Laigueglia nell’ambito del cartellone di Di voci e d’accordo. Si tratta di una serie di incontri che comprendono riflessioni su Dante e la Commedia, nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte del poeta.

Le collaborazioni con Formae Lucis proseguiranno martedì 20 luglio alle 21.15 all’Auditorium delle Opere Parrocchiali con la presentazione del catalogo della mostra Pitture da illuminarsi alla notte. Saranno presenti Alfonso Sista, Don Emanuele Caccia, storici dell’arte e Francesca Bogliolo, critico d’arte. Per venerdì 23 luglio è invece in programma alle 21.15 nel Gran Teatro dei cartelami della chiesa di San Matteo la sacra rappresentazione in forma d’arte Il figlio dell’uomo, da un testo di Giobatta Martini, con adattamento e regia di Giorgia Brusco e con la compagnia “I Cattivi di Cuore”. Dante e il mito classico saranno infine oggetto dell’incontro di giovedì 29 luglio alle 21.15 all’Auditorium delle Opere Parrocchiali con Francesco Ramella, umanista, nell’ambito del ciclo dantesco.