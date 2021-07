Finale degli Europei e sicurezza: a Sanremo il sindaco ferma la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro

Per la finale degli Europei stop alla vendita da asporto di bevande in contenitori metallici o bottiglie di vetro. La disposizione su Sanremo, sarà valida dalle ore 20 dell'11 luglio, fino alle 6 del 12 luglio.

L'ordinanza firmata dal sindaco Alberto Biancheri, fa seguito all'incontro avuto con il Prefetto e le forze dell'ordine in vista dell'appuntamento di domenica. L'Italia si giocherà il titolo agli Europei contro l'Inghilterra e in caso di vittoria si attende una festa ancora più sentita di quella vista pochi giorni fa in occasione della semifinale, quando il tifo azzurro è esploso paralizzando il centro cittadino.

Il provvedimento sarà valido tanto per tutti i tipi di attività che potrebbero somministrare bevande, distributori automatici compresi. Inoltre, andrà a incidere su determinate aree cittadine dove si attende la maggiore concentrazione di persone: Piazza Colombo, piazza Borea d’Olmo, via Matteotti e traverse, via Roma e traverse, corso Garibaldi e traverse, via Bixio e traverse, Giardini Vittorio Veneto, via N. Sauro e corso Trento Trieste.