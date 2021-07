Ventimiglia: pulito e sanificato il parcheggio di fronte al cimitero di Roverino (Foto e Video)

Sono iniziate questa mattina le operazioni di bonifica del piazzale antistante il cimitero a Roverino.

Sanificazione, raccolta dei rifiuti a cui segue lavaggio finale. Gli operai sono al lavoro per l'intervento che è stato eseguito col supporto della Polizia e della Polizia Locale.

La zona, infatti, per molto tempo è stato ritrovo di molti dei migranti che arrivano a Ventimiglia in attesa di andare in Francia. Sotto al cavalcavia si trovano ancora alcuni accampamenti che sono la prova inequivocabile di un flusso che mai si è interrotto.

Oggi la pulizia per una zona che viene spesso utilizzata sia da chi fa visita al cimitero che dai turisti che poi si spostano in centro città.