Ventimiglia: domani al MAR l'iniziativa per i bambini "Venerdì sera al Museo!"

Domani il Museo Civico Archeologico G.Rossi di Ventimiglia propone "Venerdì sera al Museo!". Si tratta di una serata dedicata ai bambini e alle loro famiglie. "Tutti i venerdì, alle 21, il MAR apre le sue porte a bambini e familiari per vivere insieme un’esperienza unica dove storia, racconti e giochi si intrecceranno nell’incantevole atmosfera del Forte dell’Annunziata" - spiegano dal Museo.



"Il MAR vi aspetta, in Via Verdi 41 a Ventimiglia, per scoprire la storia locale attraverso visite guidate con percorsi a tema, attività ludiche e laboratori. Citando B. Bettelheim, 'Il più grande valore che il museo può avere per i bambini, indipendentemente dal suo contenuto, è quello di stimolare e, ciò che più conta, affascinare l’immaginazione'".