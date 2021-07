Sanremo: sabato prossimo, secondo appuntamento con la rassegna ‘Happy Hour con l’autore’ nella Pigna

Prosegue sabato 10 luglio, alle ore 19.00, nella Pigna di Sanremo la rassegna letteraria “Happy Hour con l’autore”, organizzata da Pigna Mon Amour con la collaborazione della Coop. CMC, con il sostegno del Comune di Sanremo. Per il secondo appuntamento in piazzetta dei Ferri, all’angolo tra via Palma e via Montà, Gerson Maceri ci accompagna a scoprire il legame tra il calcio e questa parte della Liguria, grazie al suo libro “I pionieri del football ponentino”.

Come è nato il libro. Maceri, insegnante di scuola secondaria di primo grado e grande esperto di sport e di pallone, ha unito la passione per lo scrivere e per la storia a quella per il calcio. Da qui la genesi di “I pionieri del football ponentino” con il quale l’autore ha voluto approfondire le origini di questo sport nella nostra terra.

Nel libro si incontreranno trame inedite e storie di pionieri sconosciuti, che prendono forma e vita in un racconto senza edulcorazioni romanzesche salvo quelle dei cronisti dell’epoca, che ci restituiscono ruvidità e approssimazioni del calcio d’antan.

Un incontro, quindi, che rimane nel solco della tematica del 2021 del ciclo “Happy Hour con l’autore”: storie della nostra terra che invitano a scoprirne lati inediti o poco noti.

A moderare la presentazione sarà Romano Lupi, scrittore e giornalista, grande conoscitore delle sorti calcistiche liguri e non.

L'ingresso alla rassegna “Happy Hour con l’autore” è, come sempre, gratuito (fino ad esaurimento posti disponibili).

La normativa anti-covid richiede la raccolta dei dati degli spettatori, per cui per partecipare alle presentazioni dei libri occorre prenotarsi sul sito www.pignamonamour2021.eventbrite.it

Il giorno dell’evento in programma basterà presentarsi in piazzetta dei Ferri con la conferma dell’avvenuta prenotazione che si riceverà via email (stampata o salvata sullo smartphone).

Le prenotazioni sulla piattaforma eventbrite si chiudono alle ore 17.00 del giorno stesso della presentazione.