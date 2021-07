San Bartolomeo al Mare: M&T Festival, stasera Fabrizio Rizzolo e domenica cambio di programma per gli Europei

Il M&T Festival prosegue questa sera con il teatro e "La domanda perfetta", di e con Fabrizio Rizzolo. "Si tratta di un monologo scritto e recitato, per la prima volta, dall'attore astigiano Fabrizio Rizzolo. Rizzolo sarà accompagnato dal chitarrista Marco Soria e dalla cantante Susi Amerio, per la regia di Fulvio Crivello. - spiegano gli organizzatori - Italo incontra un Maestro Sufi all'età di 13 anni. Un incontro che lascerà un segno meraviglioso e indelebile per tutta la sua vita".



"Tra passione, perplessità, contraddizioni e un pizzico di ironia si fa strada in Italo una coscienza verso ciò che serve a nutrire l'anima: 'Se non vuoi risposte sbagliate, non fare domande sbagliate, mi disse il Maulana. Poi mi diede un foglietto. Aprilo solo quando saprai di aver trovato la domanda perfetta. Avverrà quando l'orologio della vita avrà fatto un giro completo. Fu così che iniziò il viaggio'".