Emilia Latella, l'allieva di 'Alma percorso vocale' del Bahama Star, presenta il suo primo videoclip del brano inedito 'Viva la Vida' (VIDEO)

Emilia Latella ce l'ha fatta! Dopo numerosi sacrifici e tanto impegno è riuscita a coronare il suo sogno di far conoscere il suo primo brano inedito, attraverso un videoclip sulla piattaforma mondiale dedicata alla musica per eccellenza.

Il brano inedito 'Viva la Vida' è il risultato di un percorso canoro impegnativo ed al tempo stesso soddisfacente che le ha permesso di raggiungere questo fantastico traguardo.

Il videoclip è stato completamente girato nel nostro territorio ed è stato scritto e suonato da Christian Gullone.

'Alma percorso vocale' è un format ideato da Alex Penna, titolare del Bahama Star, dove si tengono peraltro i corsi, che ha sfornato negli ultimi anni diversi nuovi talenti.

Sabato 10 luglio nel locale potrete assistere al “Karaband” un altro vincente format che consentirà agli allievi di 'Alma percorso vocale' di cantare in prima persona accompagnati dalla live band “Nuages”.

"Si tratta di un evento importante – spiega Alex Penna – che può far emergere nuovi talenti. Durante la serata si esibirà anche la cantante Emilia Latella con il suo brano inedito 'Viva la Vida' che sta già spopolando su You Tube tra like e commenti”.

Il ricco programma dei week end al Bahama Star proseguirà domenica 18 luglio con salsa, bachata e kizomba con in consolle il famoso Dj brasiliano Ray dos Santos.

Per gli eventi è sempre gradita la prenotazione al 380 7098908.