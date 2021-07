Ventimiglia: lite questa notte e titolare di un kebab accoltellato, ennesimo atto di violenza in città (Foto)

Una lite, tra il titolare di un kebab di via Aprosio a Ventimiglia e un avventore, è sfociata in una zuffa tra i due e in una presunta coltellata ai danni del proprietario dell’esercizio, un pakistano di 32 anni.

I fatti si sono consumati nella tarda serata di ieri, quando i due hanno litigato per cause ancora in via d’accertamento da parte dei Carabinieri. L’avventore si è allontanato e, all’ora di chiusura del locale si è ripresentato, sembra armato di coltello o comunque di un qualcosa di appuntito.

La lite tra i due è ripresa e, al culmine l’avventore ha ferito il titolare del kebab al braccio destro. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde Intemelia e i Carabinieri.

Il 32enne pakistano è stato portato in ospedale, medicato e giudicato guaribile in 15 giorni. L’aggressore, invece, è fuggito via ed è tutt’ora ricercato dai Carabinieri.