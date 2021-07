Oggi sono stati rilevati quattro nuovi casi di covid nel Principato di Monaco per un totale di 2.603 persone colpite dall'inizio dell'emergenza. Il bilancio dei ricoverati è di 3 pazienti, non residenti. Il numero totale di persone guarite è 2.542, uno in più.

Sono 22 le persone seguite dall'Osservatorio Domiciliare che supporta i pazienti con pochi sintomi invitati a rimanere a casa.