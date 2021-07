Badalucco: verso la revoca del divieto di balneazione del torrente Argentina, tutto pronto per l'estate dei laghetti

L'ordinanza di divieto di balneazione su Badalucco, è stata emanata dal primo cittadino lo scorso 16 giugno. Il provvedimento è stato preso in seguito agli accertamenti disposti dal Comune per via delle problematiche sorte sull'impianto fognario legate ai danni dell'alluvione del 2020. Dalle analisi era emersa la presenza di escherichia coli.