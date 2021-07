Il 7 e l'8 luglio, l’associazione Monesi Young organizza una lezione di nordic walking gratuita e un’escursione in val Nervia

L’associazione sportiva Monesi Young organizza mercoledì 7 luglio, una lezione di nordic walking gratuita nel bosco di Santa Brigida alle ore 17.30.

Il nordic walking uno sport per tutti, che con l'ausilio degli appositi bastoncini, saranno dati in uso gratuito, coinvolge il 90% della muscolatura. Migliora la circolazione, ritarda l'invecchiamento, è ottimo per dimagrire.

Giovedì 8 luglio un pomeriggio in val Nervia, l’escursione parte da Pigna e raggiunge attraverso I piloni della via Crucis il Santuario della Madonna del Passoscio del 1300 e il ponte Baussan. Il ritrovo è a Pigna alle ore 15 e dopo un giretto nel centro storico e la visita alla chiesa per ammirare il polittico del Canavesio, ci si inerpica sulla mulattiera fra gli ulivi.

Per informazioni e contatti Marina Caramellino istruttrice di nordic walking e guida ambientale escursionistica di Monesi Young 337.1066940