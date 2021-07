Bordighera: a mezzanotte esce “Quella ragazza di cui io parlo”, il primo singolo di Gianluca Burzese

C’è un nuovo autore in città. Allo scoccare della mezzanotte uscirà su tutte le piattaforme di streaming “Quella ragazza di cui io parlo”, il primo singolo del cantautore bordigotto Gianluca Burzese.

Fresco di laurea in batteria pop al conservatorio ‘Verdi’ di Milano, il musicista 24enne si è subito messo al lavoro, approfittando del periodo del lockdown, per produrre il suo primo brano che lo vede nella veste completa di autore sia testuale che musicale.

“Un brano fresco, estivo che mi lancia nel panorama musicale per esprimere la mia vena compositiva e il mio lato artistico - commenta Gianluca Burzese a poche ore dall’uscita - spero sia l’inizio di una lunga serie di canzoni, con la pandemia è scoppiata la mia vena composita pop e ho scritto doversi brani”.

Il video lancio di “Quella ragazza di cui io parlo”

Il brano è stato registrato allo studio ‘Rosenhouse’ di Vallecrosia con: Enzo Boscarino (batteria), Simone Moro (chitarra), Nino Pasquali (tromba), Andrea Senis (basso). E, naturalmente, Gianluca Burzese a voce e tastiere.

Da questa sera a mezzanotte il brano “Quella ragazza di cui io parlo” sarà disponibile sulle piattaforme di streaming, mentre tra qualche giorno uscirà il video su YouTube.

Gianluca Burzese è anche su Facebook e Instagram.