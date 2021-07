Il Psi e 'Imperia di Tutti' alla manifestazione di giovedì a sostegno del Disegno di Legge Zan

Il Partito Socialista di Imperia e il movimento ‘Imperia di Tutti’ aderiranno all’iniziativa organizzata a sostegno dell’approvazione del cosiddetto ‘DDL Zan’.

“Ci schieriamo fermamente contro l’omobitransfobia e la misoginia – evidenzia il Psi imperiese - a supporto di un disegno di legge per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Da sempre in prima linea per la difesa della libertà, della giustizia e dei diritti civili, non possiamo non essere presenti, anche questa volta, a fianco delle forze politiche, dei movimenti, delle associazioni e dei singoli cittadini che hanno deciso di esporsi per una battaglia di civiltà”.