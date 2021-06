Grande successo per il primo saggio della Revolution Dance Studio di Bordighera

Gli allievi si sono esibiti ballando coreografie con cui hanno vinto diversi concorsi e borse di studio, tra cui “On then now” (primo posto unico e assoluto come miglior coreografia al coreografo Thiago Oliveira al concorso nazionale Steve Lachance competono 2021). “Bad Friends” (primo posto concorso nazionale Steve Lachance) “Art is not crime” gruppo Minopan (primo classificato al Lachance dance competono, primo classificato a Danza Italia, primo classificato W la danza).