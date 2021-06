Bordighera: sabato al Museo Bicknell la presentazione del libro “Frontiera Judaica. Gli ebrei nello spazio ligure-provenzale dal Medioevo alla Shoah”

Sabato alle ore 16 Andrea Carassale (Università degli Studi di Genova) e Claudio Littardi curatore del giardino del Museo (IISl) inaugureranno il nuovo ciclo di incontri con l’autore organizzati dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri, presso il Museo Bicknell di Bordighera con il volume “Frontiera Judaica. Gli ebrei nello spazio ligure-provenzale dal Medioevo alla Shoah” uscito quest’anno per l’editore di Saluzzo Fusta. Il libro vuole offrire una prospettiva di lungo periodo, in larga parte inedita, della presenza ebraica nello spazio ligure-provenzale attraverso la presa in esame, minuziosa e proficua, di ogni aspetto della quotidiana esistenza umana all’interno dei contesti cittadini (non mancando di valutarne i riflessi sugli ambienti rurali, legati in particolare allo sfruttamento e alla compravendita, per usi rituali, dei cedri e delle palme di Bordighera e Sanremo) e una riorganizzazione attenta e coinvolgente delle piccole e grandi storie.



“I contributi di questo libro, che abbracciano i secoli del tardo medioevo all’età contemporanea, mettono nella giusta luce uno degli elementi che più di tutti, nella storia europea e mondiale, ha permesso di allargare gli orizzonti, di connettere luoghi, di coagulare interessi e opinioni: la presenza ebraica. Nello spazio ligure-provenzale fluido, permeabile, da sempre aperto al dialogo e allo scambio, gli ebrei hanno rappresentato degli attori non secondari, capaci di relazionarsi con le istituzioni e gli operatori locali. Fino alla tragica congiuntura degli anni Trenta-Quaranta del secolo scroso quando per gli ebrei stranieri, in fuga in seguito alle leggi razziali del 1938, quella di Ventimiglia rappresentò davvero una drammatica frontiera e il Nizzardo divenne un luogo di persecuzioni e deportazioni”.



Al volume, curato da Alessandro Carassale e Claudio Littardi, hanno contribuito anche Gian Paolo Lanteri, Luciano Maffi, Antonio Musarra, Angelo Nicolini, Jean-Louis Panicacci, Simonetta Tombaccini, Paolo Veziano, Andrea Zanini, Andrea Zappia.

Prossimo appuntamentoo al Museo Bicknell sabato 17 luglio con lo scrittore Luigi Iperti e il suo ultimo libro “Storie di frontiera. Il secondo dopoguerra ai confini occidentali”.

Gli incontri si svolgono negiardino del Museo Bicknell con inizio alle 16. In caso di maltempo si svolgeranno nel salone del Museo nel pieno rispetto delle normative antipandemiche.

Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione contattando il Museo Bicknell tramite e-mail bicknell@isititutostudiliguri.191.it o telefonando al numero 0184 263601 nei giorni di apertura del museo.