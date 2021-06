Sanremo: in attesa del restyling parcheggio selvaggio e pericoli per i pedoni sulla darsena del 'porto vecchio' (Foto)

Pedoni bistrattati al porto vecchio di Sanremo. Fermo restando che è in previsione un bellissimo progetto di restyling della zona, che coinvolgerà anche via Nino Bixio, al momento chi si muove a piedi sulla ‘darsena’ conosciuta anche dai vecchi come il ‘Molo lungo’ devono muoversi praticamente in mezzo alla strada.

Accade all’inizio della darsena, attigue ai cantieri e ai porticcioli delle associazioni, dove sono sempre parcheggiate auto. Ma, ci hanno fatto notare i pedoni affezionati al porto, se non ci fossero le macchine sarebbe comunque difficile camminare, visto che non esiste marciapiedi e l’asfalto è totalmente rovinato con un vero e proprio ricettacolo di immondizia.

I pedoni chiedono un intervento, che tra l’altro non sarebbe particolarmente costoso, ma che garantirebbe una migliore qualità della vita e anche una maggiore sicurezza. “Poi – ci hanno detto – quando il progetto verrà attuato, saremo ben felici di vivere il nuovo ‘porto vecchio’ in totale tranquillità”