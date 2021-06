Sanremo: arrestato il violentatore di giovedì notte, è un marocchino che ha approfittato di una donna della Repubblica Ceca

Dopo l’anticipazione di sabato scorso del nostro giornale, è arrivata oggi la conferma del fermo di un 30enne marocchino, che ha violentato una donna della Repubblica ceca. I fatti si sono verificati nella notte tra giovedì e venerdì, quando una donna ha chiamato il 112 mentre era in stato in stato di choc e chiedeva aiuto.

Gli agenti del Commissariato hanno ascoltato un testimone che ha dichiarato come la donna fosse stata vittima, pochi minuti prima, di un’aggressione da parte di uno straniero, del quale ha fornito una descrizione sommaria. Un altro testimone ha rilasciato dichiarazioni, secondo le quali è emerso che la donna era stata oggetto di una violenza sessuale. Gli agenti della Squadra Volante, anche per assicurarle adeguate cure mediche, sono riusciti a rintracciare un’interprete, per capire in dettaglio sull’aggressione subita.

La donna era da alcuni giorni a Sanremo con il suo compagno di origini spagnole, entrambi artisti di strada. Giovedì la coppia si era improvvisamene divisa per cercare il loro cane che si era allontanato dalla zona del porto, dove erano soliti dormire. La donna, mentre era nella zona dei giardini di corso Trento e Trieste, è stata aggredita alle spalle e poi violentata. Nonostante lo choc subito, ha riconosciuto nell’aggressore lo straniero marocchino con cui, insieme al suo compagno, avevano trascorso alcune ore.

Avendo scattato alcune foto dell’uomo, la coppia ha fornito agli investigatori alcune immagini che riproducevano il volto del presunto violentatore. Le ricerche sono andate avanti per tutta la giornata e, la sera grazie all’intuito di un esperto operatore della Squadra Volante (profondo conoscitore dei luoghi dove spesso soggiornano persone senza fissa dimora), l’aggressore è stato rintracciato.

L’uomo, A.A., è stato riconosciuto e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per violenza sessuale e rinchiuso in carcere. L’arresto è stato oggi convalidato dal Gip, che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.