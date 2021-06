Bordighera: sotto gli 'occhi' di Sant'Ampelio gli accampamenti dei senzatetto (Foto)

Accade proprio sotto gli occhi di Sant'Ampelio. Eccoli, gli effetti personali di chi vive per strada, i bagagli dei senzatetto. Coperte, buste contenenti probabilmente abiti e altri accessori per superare la notte. All'ombra dei porticati, a un passo dal mare si ripara, trovando dimora, chi una fissa proprio non ce l'ha.

Sebbene la vista esclusiva sulla meravigliosa baia del Santo non sia da tutti, restando in ogni caso un luogo unico di cui mai ci si stanca, sarebbe bello che nell'estate della ripartenza si riuscisse a fornire un posto anche a queste persone, anche a chi riparte con maggiore lentezza, con difficoltà, e forse permettergli di poter scegliere di andare in spiaggia soltanto per fare il bagno.