Ventimiglia: nella giornata di ieri, ripulito il tratto di costa a La Mortola da un centinaio di volontari (foto)

Nella giornata di ieri il tratto di costa a La Mortola di Ventimiglia è stato ripulito dai rifiuti. Lo comunica con soddisfazione Consigliere Comunale Comune con delega all’Ambiente Giuseppe Palmero: “All’iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con Conchiglia Blu, Pianeta Blu e Let’s free the sea, hanno preso parte più di 70 volontari oltre allo staff delle tre associazioni. Alla fine della giornata sono stati raccolti quasi due quintali di reti da pesca e rifiuti dal fondale di capo Mortola oltre a decine di sacchi dalla spiaggia, dalle calette e dalla via Iulia Augusta”.