A Riva Ligure la prima sede del sindacato Conf.A.E.L. in Liguria, Deplano "Vogliamo creare qualcosa di più in provincia"

Alla cerimonia sono intervenuti numerosi rappresentanti delle istituzioni come, l'assessore regionale Gianni Berrino, il sindaco di Santo Stefano al Mare Marcello Pallini e di Ventimiglia Gaetano Scullino, il vicesindaco di Taggia Espedito Longobardi e il consigliere comunale di Riva Ligure Fabrizio Bianchi. Inoltre ha portato i suoi saluti anche l'ex parlamentare per la circoscrizione estero, on. Mario Caruso, un rappresentante degli italiani all'estero.

Soltanto qualche settimana fa, a inizio giugno, Deplano è stato nominato segretario nazionale del comparto edili e segretario regionale del comparto disabili. Oggi il sindacato approda in provincia di Imperia con nuovi importanti obiettivi. "Vogliamo dare un servizio nuovo ai cittadini, ai pensionati, ai disabili, perchè ci occupiamo di molti comprati come tutti i sindacati confederali. Quello che noi vorremmo creare è un sindacato di supporto non solo ai lavoratori ma anche alle imprese che hanno difficoltà a tenere in forze questi lavoratori. - spiega Daniele Deplano - Non dobbiamo più attaccare solo a spada tratta ma si può fare da collante tra lavoratore e impresa creando una sinergia di intenti. Il nostro è un discorso alternativo e forte, contro un sistema rallentato. Gli altri sindacati sono elefanti troppo lenti che non riescono a fare fronte a tutte le cose. Non si parla più di tutela dei lavoratori e di vera tutela alle imprese. Vogliamo creare qualcosa di più in questa provincia”.