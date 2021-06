Coda di 15 km nel pomeriggio sull'autostrada tra Feglino e Savona

Un'altra giornata da bollino nero sull'autostrada A10. Nel pomeriggio si è arrivati a registrare ben 15 km di coda in direzione Genova, tra Finale e Savona. Traffico bloccato non per un incidente ma causato da possibili restringimenti o cantieri.

La situazione sembra sia in miglioramento. Al momento l'Autostrada dei fiori indica circa 9 km di coda. Un blocco che ancora una volta allungherà considerevolmente i tempi di percorrenza sulla tratta autostradale ligure, con forte disagio soprattutto per i turisti che si trovano incolonnati lungo la via del ritorno a casa.