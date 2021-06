Cade mentre fa canyoning a Rocchetta Nervina: 25enne in fin di vita al Santa Corona

Si trova in pericolo di vita la 25enne di Bordighera, caduta mentre effettuava canyoning sul Rio Barbaira a Rocchetta Nervina. La giovane di origine iraniana ma residente da tempo nella città delle palme, è caduta accidentalmente in fase di discesa, finendo in acqua dove erano presenti diverse pietre.



Sono stati il marito e altri appassionati di questo sport che erano insieme a lei, a dare l’allarme pochi istanti dopo la caduta. I soccorsi sono stati particolarmente difficoltosi a causa della zona impervia dove si è verificato l’incidente.

La giovane ha riportato più traumi e non era completamente cosciente al momento dell'arrivo dei soccorritori. Ora la 25enne lotta tra la vita e la morte presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è stata trasportata d’urgenza in elicottero. L’esatta dinamica e in via di ricostruzione da parte dei Carabinieri.