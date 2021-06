Conquista la bellezza naturale con Wingsbeat, garanzia di cosmetici bio certificati

Prodotti per corpo, viso capelli e make-up con offerte speciali e consegna in 24/48h. Scegliendo Wingsbeat è finalmente possibile vivere una bellezza seducente grazie a oltre 5.000 cosmetici naturali e prodotti biologici certificati. A ciò s’aggiungono consulenza personale con autentici professionisti, ordine rapido con opzione di “riordino” e spedizione gratuita per acquisti di oltre 42,90 euro.

Attiva online su https://www.wingsbeat.shop/, Wingsbeat può contare anche su una presenza nel territorio sardo con tre punti vendita, nelle città di Cagliari, Oristano e Villacidro. L’iniziativa è stata lanciata nel 2017, guidata da Paola, Daniela e Carlo, affascinati dagli ideali di natura ed eco-sostenibilità.

Lo store digitale supera i vincoli dei Natural Concept store e propone all’intero pubblico nazionale una selezione di eccellenze. Il catalogo è infatti costituito da più di 150 marchi, in larga parte espressione di aziende italiane. Tra questi troviamo Parlux, Parentesi Bio, Eterea, Domus Olea Toscana, Alkemilla, La Saponaria, Solidea, Esmeralda, Gyada Cosmetics, Biofficina Toscana, Anarkhìa Bio, Maternatura, Bio's, Organic Shop, Tangle Teezer, Benecos, Le Erbe Di Janas, Purobio e Antos.

Bastano davvero pochi click per acquistare i prodotti bio desiderati, certificati con ingredienti naturali e cruelty free. La proposta è infatti composta da articoli per viso, corpo, capelli, make up. Figurano all’interno dell’offerta maschere capelli bio e balsami, shampoo, tinte per capelli, maschere per capelli ricci, shampoo solido, prodotti antiage, idratanti, esfolianti, anti cellulite. E poi profumi e fragranze, oli e burri corpo, scrub, oli essenziali, elastici capelli, pinzette, accessori per lo styling, solo per citare alcuni dei prodotti più popolari.

La massima convenienza viene raccolta in “Offerte”, la sezione che ha per protagonisti i prodotti in saldo, con sconti che spesso superano il 20%. Il Programma Fedeltà prevede ulteriori occasioni di risparmio. Scegliendo invece “Zero Waste”, vengono proposti articoli privi di qualsiasi tipo di plastica: soluzioni perfette per quanti sono particolarmente attenti all’assoluto rispetto dell’ambiente.

Ad arricchire la proposta dello store digitale concorre Beauty Blog, tanti articoli di approfondimento e consigli che interessano a 360° il settore della bellezza: proprietà della rosa damascena, la pratica dell’oil pulling, le migliori creme contorno occhi economiche e tanti altri post interessanti.

Lasciati conquistare dalla bellezza genuina di prodotti certificati con ingredienti naturali e cruelty free, visita subito www.wingsbeat.shop, uno sconto del 15% ti sta aspettando.